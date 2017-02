02.02.17 - 15:37

Blitzer außer Gefecht gesetzt: Nottulner muss 500 Euro zahlen

Oft ärgern wir uns einfach nur über Tempo-Kontrollen, aber Blitzer einfach außer Gefecht zu setzen, geht gar nicht. Ein Nottulner musste sich heute vor dem Amtsgericht in Coesfeld verantworten, weil er genau das getan hat. Er muss jetzt 500 Euro an einen gemeinnützigen Verein zahlen, dann ist das Verfahren gegen ihn eingestellt. Ein Polizist hatte im vergangenen Juni eine mobile Blitze an der Daruper Straße aufgebaut. Danach war er zum Auto gegangen, um von dort den Verkehr zu überwachen. Doch es kamen keine Daten an. Der Polizist ging zur Kamera und stellte fest, dass sie verdreht und der Akku herausgenommen war. Ganz in der Nähe stellte er den Angeklagten zur Rede. Dieser erklärte, dass er keine Geräte in seiner Nachbarschaft dulden müsse, über die er nicht vorab informiert sei. Nach einer Rangelei mit dem Polizisten lief er davon. Vor dem Amtsgericht hat sich der Mann heute entschuldigt.