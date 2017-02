02.02.17 - 15:24

EC-Karten-Diebin gesucht

Die Polizei hat heute das Foto einer mutmaßlichen EC-Karten-Betrügerin veröffentlich. Die Frau soll am 29.07.2016 in der Dülmener Innenstadt eine Handtasche gestohlen und dann mit der geklauten EC-Karte Geld am Automaten "Auf der Flage" abgehoben haben. Dabei filmte sie die Überwachungskamera der Bank. Jetzt hat ein Richter erlaubt das Foto zu veröffentlichen. Die Polizei hofft auf Hinweise unter 02594-7930