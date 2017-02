02.02.17 - 12:47

Gemeinde Senden hat einen Partner für die Cabriobad-Umfrage gefunden

Wie kommt das Cabriobad bei Sendenern und Besuchern aus Nachbarorten an? Will die Gemeinde wissen, sie plant dazu eine Umfrage. Jetzt hat sie einen Partner für das Projekt gefunden. Ein Berufskolleg aus Münster hat gesagt, das ganze zu organisieren. Die Studenten planen voraussichtlich nach den Sommerferien zu starten und im Januar kommenden Jahres die Ergebnisse vorzustellen. Über Einzelheiten spricht die Gemeinde noch mit dem Kolleg. Das Bad feiert in diesem Jahr seinen 10ten Geburtstag. Die Gemeinde will es weiter voranbringen.