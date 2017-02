02.02.17 - 06:45

Heute startet Unterschriftenaktion gegen das Turboabi im Kreis Coesfeld

Heute Morgen starten im Kreis wieder tausende Kinder und Jugendliche in einen langen Schultag. Extra viel zu lernen haben Gymnasiasten, die ihr Abi in acht Jahren wuppen müssen. Heute startet die Unterschriften-Aktion in Rathäusern im Kreis gegen das Turbo-Abi. Die Unterschriftenlisten liegen bis Anfang Juni zumeist im Bürgerbüro aus.

Hier die Argumente der Gegner und Befürworter:

Das Turboabitur muss bleiben!

- Sind die Schüler schneller mit dem Abitur durch, starten sie früher ins Studium oder in ihre Ausbildung.

- Abitur nach 12 Jahren ist fast überall Standard. Es beizubehalten ist wichtig, damit unsere Kinder international mithalten können.

- Der Nachmittagsunterricht entlastet Eltern. Längere Schule bedeutet längere Betreuungszeiten. Beide Eltern können im Job weitermachen.