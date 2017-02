02.02.17 - 12:39

Investor für neuen Kindergarten in Ascheberg steht Ende März fest

Die Kindergartenplätze reichen in einigen Orten im Kreis Coesfeld nicht aus, so groß ist die Nachfrage. In Ascheberg machen die Pläne für eine neue Kita in der Ortsmitte jetzt Fortschritte. Es gibt zwei Interessenten, die das Grundstück an der Herberner Straße kaufen und darauf die geplante Kita bauen wollen. Die Gemeinde prüft jetzt die eingereichten Vorschläge. Wer den Zuschlag bekommt, entscheidet der zuständige Ausschuss Ende März. Danach soll der Bau zügig starten. Denn es geht schon jetzt nicht ohne Übergangslösung. Die Gemeinde hat übergangsweise eine Kita auf dem Gelände der Profilschule angesiedelt.