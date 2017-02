02.02.17 - 15:33

Reaktionen auf neuen Antrag von HammGas

Die Bürgerinitiative für sauberes Trinkwasser in Herbern reagiert gelassen auf den neuen Antrag der Firma HammGas. Das Unternehmen will sich erneut ein großes Gebiet von Herbern über Drensteinfurt bis nach Hamm sichern. Ziel des neuen Antrags ist es mögliche Konkurrenten außen vorzuhalten. Für neue Probebohrungen wäre allerdings noch ein weiteres Genehmigungsverfahren nötig. Dazu liegen noch keine Anträge vor. Die Herberner Bürgerinitiative will deshalb das weitere Vorgehen des Unternehmens genau beobachten. Alarmzeichen für eine erneute Gassuche sieht sie aber momentan nicht. Eine erste Probebohrung in der Bauerschaft Nordick soll wenig ergiebig gewesen sein.