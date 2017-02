03.02.17 - 15:15

Anklage wegen schwerer Brandstiftung und Mordversuch

Fast ein Jahr ist der Brand in einem Mehrfamilienhaus am Ortsausgang von Hausdülmen her. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen Bewohner erhoben. Er soll in seiner Wohnung Elektrogeräte mit Decken abgedeckt, dadurch eine Überhitzung und den Brand verursacht haben. Den möglichen Tod anderer schlafender Hausbewohner soll er dabei in Kauf genommen haben. Die Anklage lautet deshalb unter anderem auf versuchten Mord. Als Motiv vermuten die Ermittler Versicherungsbetrug. In dem Mehrfamilienhaus waren unter anderem Erntehelfer untergebracht. Niemand wurde bei dem Brand verletzt. Die Feuerwehr holte die Bewohner noch rechtzeitig aus dem Haus.