03.02.17 - 12:32

Anmeldephase an der erweiterten Gesamtschule in Nordkirchen beginnt

Spannende Sache für künftige Gesamtschüler in Nordkirchen: Am frühen Nachmittag startet die Anmeldephase für das neue Schuljahr. Dann schnuppern die Kinder zum ersten Mal offiziell Gesamtschulluft. Die Gesamtschule nimmt jetzt so viele Schüler auf wie nie zuvor. Über 170 Kinder gehen hier nach den Sommerferien zur Schule. Eltern geben heute ihren Wunschstandort an und diesen Wunsch will die Schule möglichst auch erfüllen. Eine Woche haben Eltern Zeit fürs Anmelden. Dann steht fest, wie viele Klassen es in Ascheberg künftig sind. Anschließend organisiert die Schule des Lehrer-Einsatz, sie müssen ja dann rüberfahren. Dann geht es auch noch darum, etwas an der Technik am neuen Standort zu schrauben. Zweigstelle und Hauptstelle der Gesamtschule müssen ja mit einander vernetzt sein. Das ist aber ein Klacks für die Techniker. Die Profilschule in Ascheberg gibt es nicht mehr – hier meldeten sich zuletzt zu wenig Kinder an. Die Schule gehört jetzt zur Gesamtschule in Nordkirchen.