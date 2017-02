03.02.17 - 18:56

Einbahnstraßen-Regelung rund um Stadtquartier-Baustelle in Dülmen

In rund einem Jahr sollen Sie durch eine neue Einkaufsstraße auf dem Overbergplatz in Dülmen bummeln. Bislang haben die Bauarbeiten für das Stadtquartier den Verkehr nicht großartig gestört. Das ändert sich ab kommenden Dienstag. Bagger und Baustellenlaster brauchen mehr Platz. Der Lohwall ist deshalb ab Dienstag eine Einbahnstraße. Sie können die Straße nur noch von der Borkener Straße in Richtung Coesfelder Straße befahren. Auch an der Straße "Plusch" stellt die Stadt Einbahnstraßenschilder auf. Hier läuft der Verkehr ab Dienstag nur noch von der Coesfelder Straße in Richtung Borkener Straße. Die Regelung dauert voraussichtlich bis Ende Oktober.