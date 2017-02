03.02.17 - 12:31

Gebäude des jetzigen LIDL-Gebäudes in Holtwick darf sich vergrößern

Noch sind die Regale des LIDL-Marktes gut gefüllt - in den kommenden Wochen ist das Angebot in den Regalen immer schmaler. Kurz vor Schluß lohnt es sich nicht mehr, viel nachzubestellen. Ende Febraur verläßt der LIDL das Dorf. Damit Holtwicker künftig trotzdem in der Nähe einkaufen gehen, will die Gemeinde einen Nachfolger aus der Lebensmittelbranche hier ansiedeln. Der Rat hat jetzt die Pläne für eine größere Verkaufsfläche frei gemacht. Kurzfristig soll ein Nachfolger feststehen.