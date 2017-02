03.02.17 - 12:29

Junge Streitschlichter an Marienschule in Dülmen im Einsatz

Immer wieder kommt es während der Unterrichtspausen im Kreis auf Schulhöfen zu Rangeleien. In der Regel greifen Lehrer ein, die gerade aufpassen. Die Marienschule in Dülmen testet ab heute, wie es mit Streitschlichtern klappt. Schulsozialarbeiterinnen haben dazu Dritt- und Viertklässler ausgebildet. Eine der frisch ausgebildeten Streitschlichter ist die achtjährige Sophie. Kracht es unter den Schülern, will sie ruhig vermitteln. Wenn jemand laut schreit, bittet sie darum, das Problem in normaler Lautstärke zu klären. Ziel ist es, dass sich alle vertragen. Dabei lernen alle etwas: Konflikte im Team zu lösen und miteinander zu reden. Das ganze ist ein klassenübergreifendes Projekt. Alle sind gespannt, wie es klappt. Auf dem Schulhof erkennen die Schüler die Streitschlichter an ihren leuchtend gelben Westen. Sie sind bei Zankereien immer und sofort ansprechbar. Auch an der Anna-Katharina Emmerick und der Paul-Gerhardschule bilden die Schulsozialarbeiterinnen gerade Streitschlichter aus.