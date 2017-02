03.02.17 - 06:14

Polizei findet Substanzen zum Bau von Sprengstoff in Lüdinghausen

Was in Nachbarwohnungen so vor sich geht, das bleibt den meisten von uns verborgen. Was in einer Wohnung in Lüdinghausen an der Geschwister-Scholl-Straße so vor sich gegangen ist, darüber sprechen Nachbarn heute Morgen noch immer. Die Polizei durchsuchte am Nachmittag eine Wohnung und ermittelt gegen zwei Männer – wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz.

Jede Menge weißes Pulver und andere Substanzen finden die Ermittler in verschiedenen Beuteln und in einem Behälter. Was ist das alles für Zeug? Das klärt wenig später eine Spezialistin des Landeskriminalamtes auf: Ungemischt sind die Substanzen ungefährlich, zusammen sind sie eine hochexplosive Mischung. Unter anderem ist Schwarzpulver darunter, mit dem sich in einem bestimmten Mix gefährliche und verbotene Feuerwerksböller bauen lassen. Die Polizei holte die Nachbarn aus den Wohnungen und sperrte das Mehrfamilienhaus ab. Experten brachten das Zeug aus der Wohnung. Alle sind unverletzt und durften wenig später wieder zurück nach Hause. Auf die beiden Lüdinghauser kommen jetzt umfangreiche Fragen zu.