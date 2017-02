03.02.17 - 06:13

Spendenaktion in Dülmen für Komapatientin aus Buldern

Das Schicksal einer Frau aus Buldern treibt heute viele Menschen in die Dülmener Innenstadt. Sie wollen eine Frau aus Buldern unterstützen, die auf den Philippinen im Koma liegt. Den ganzen Tag über sammeln heute Freunde und Bekannte der Frau Spenden auf dem Marktplatz. Sie bauen einen Stand auf und stehen für Fragen bereit, sagt Helferin Anna-Lena Elskemper. Viele Dülmener bewege das Schicksal der gebürtigen Filippina. Sie war durch einen Moskitostich ins Koma gefallen. Die Reiseversicherung war erst kurz zuvor abgelaufen. Jetzt muss die Familie die Kosten für die ärztliche Versorung vor Ort und den Rücktransport tragen. Die Familie ist platt von der bisherigen Spendenbereitschaft. Rund 10.000 Euro sind innerhalb von drei Tagen zusammengekommen. Außerdem sammelt an diesem Wochenende die Dülmener Kneipe "wohlfühln" für die Bulderanerin. Unter anderem wollen die Kellner ihr gesamtes Trinkgeld spenden.



Daten Spendenkonto:

Verwendungszweck "Spende für Luzvie Brüning"

Empfänger: "St. Pankratius Buldern"



VR-Bank Westmünsterland e.G.

IBAN: DE64 4286 1387 2700 9531 00

BIC: GENODEM1BOB



Sparkasse Westmünsterland

IBAN: DE79 4015 4530 0018 0010 57

BIC: WELADE3WXXX



WICHTIG!!!

Um eine Spendenquittung zu bekommen, schreiben Sie bitte anschließend eine eMail an anna.elskemper@gmail.com