03.02.17 - 15:13

Waffen- und Chemikalienfund: Lüdinghauser nach Vernehmung entlassen

Der Fund von Waffen und Chemikalien in einer Wohnung in Lüdinghausen hat viele Menschen beunruhigt. Die Polizei hat die beiden festgenommenen Männer jetzt befragt und wieder entlassen. Sie geht davon aus, dass die beiden mit den Chemikalien Böller bauen wollten. Hinweise auf einen radikalen Hintergrund gibt es nicht. Die beiden Männer erwartet jetzt ein Strafverfahren, weil sie gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz verstoßen haben sollen. Die Polizei hatte am Donnerstagabend die Wohnung durchsucht und dabei unter anderem Schwarzpulver und unterschiedliche Waffen sichergestellt