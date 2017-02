03.02.17 - 06:10

Wie Sie eine Lese-/Rechtschreibschwäche bei Ihrem Kind erkennen

Dieses eine Blatt Papier, das wollen einige Schüler im Kreis Coesfeld am liebsten nicht zu Hause vorzeigen. Heute gibt es kreisweit die Zeugnisse für das zurückliegende Schulhalbjahr. Schwierig ist es vor allem für Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwäche. Kreisweit gibt es viele Förderklassen, die sich dem Problem mit Extra-Unterricht nähern. Anzeichen für eine Lese- und Rechtschreibschwäche gibt es viele. Plötzlich meckert das Kind darüber, in die Grundschule zu müssen. In jungen Jahren ist das noch sehr ungewöhnlich. Vertauschen Kinder dann zum Beispiel jahrelang das kleine d und das kleine b beim Schreiben, verdichten sich die Anzeichen. Helfen könnte zum Beispiel, das Kind bei einem Besuch eines Freundes zu beobachten, wenn beide Kinder gemeinsam Hausaufgaben machen. Ist ihr Kind deutlich langsamer, lohnt sich ein Anruf bei der Klassenlehrerin. Sie gibt auch außerhalb von Elternsprechtagen Auskunft darüber, wie sich Ihr Kind entwickelt. Gemeinsam lassen sich Wege finden, eine Lese- und Rechtschreibschwäche langfristig aus der Welt zu schaffen.