03.02.17 - 06:16

Zwei Jugendliche sterben bei tragischem Autounfall in Lüdinghausen - Wagen prallt gegen Baum

Foto: André Braune

Bei einem tragischen Unfall sind am späten Abend in Lüdinghausen zwei Teenager ums Leben gekommen. Der Fahrer – gerade mal 18 Jahre jung - war auf dem Erbdrostenweg in Richtung Kanal unterwegs. In einer langen Kurve kam er von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Bau. Der 18-Jährige starb sofort. Der Notarzt versuchte noch, einen 17-Jährigen, der mit im Auto saß, wiederzubeleben – aber erfolglos. Die Feuerwehr um Günther Weide unterstützte die Polizei bei dem schlimmen Einsatz. Für die Helfer sei das immer eine belastende Situation. Schon im Einsatz sprechen die Verantwortlichen mit den Kameraden. Wenn gewünscht, ziehen sie sofort einen Notfallseelsorger hinzu.

Der Erbdrostenweg in Lüdinghausen war für mehrere Stunden bis Mitternacht gesperrt. Heute ermittelt die Polizei die Ursache des Unfalls.