04.02.17 - 10:34

Artothek in Dülmen zieht heute zum vierten Geburtstag Bilanz

Es ist ein münsterlandweit einmaliges Projekt, das heute in Dülmen seinen Geburtstag feiert. Bereits seit vier Jahren gibt es den Kunstausleih-Landen - die Artothek am Lüdinghauser Tor. In den Jahren ist so einiges passiert - die Artothek ist einbruchsgeplagt. Jedes Jahr waren Einbrecher eingestiegen - immer auf der Suche nach dem schnellen Euro. Die Kunstobjekte hatten sie zum Glück in Frieden gelassen. Die Artothek besserte immer wieder den Einbruchsschutz nach. Damit hat es inzwischen ein Ende. Die Polizei hat den Einbrecher geschnappt, der sehr wahrscheinlich für die Serie verantwortlich war. Ein weiterer Grund heute zu feiern. Bis in den Nachmittag hält die Artothek ihre Türen am Lüdinghauser Tor geöffnet. Etwa 700 Bilder und Skulpturen stehen zur Ausleihe bereit. Künftig will die Artothek noch hochwertigere Kunstobjekte anbieten