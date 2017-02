04.02.17 - 07:43

Neue Feuerwache in Dülmen an der Nordlandwehr

Unsere Feuerwehr im Kreis Coesfeld ist schon jetzt schnell bei Einsätzen. Städte und Gemeinden verbessern die Hilfe durch teilweise neue moderne Wachen. In Dülmen steht ganz frisch fest: Eine neue Wache für die Feuerwehr entsteht an der Nordlandwehr, gegenüber des Freizeitcenters "Joyn Us", da, wo jetzt noch eine Wiese ist. Das ist die gute Nachricht der Bürgermeisterin am Abend auf der Versammlung der Freiwilligen Feuerwehr gewesen. In der kommenden Woche kommt dazu die Tinte unter die Verträge. Geplant ist ein Baustart im kommenden Jahr. Breitere Feuerwehrwagen, mehr Ausrüstung und neue Technik machen eine neue Wache nötig.