04.02.17 - 07:38

Neues Pfarrheim in Appelhülsen bekommt heute seinen Segen

Da steht es endlich! Über ihr neues Pfarrheim in Appelhülsen freut sich die Sankt Martin Kirchengemeinde. Eigentlich sollte es erst zu Ostern fertig sein, aber Arbeiter haben Gas gegeben. Heute weiht die Gemeinde es offiziell ein: Räume bekommen ihren Segen. Kirchengruppen freuen sich über einen neuen großen Saal und einen Jugendraum. Seit Tagen steht das Telefon im Pfarrbüro nicht mehr still, es gibt viel zu organisieren. Unter anderem Chöre, Frauengemeinschaft, Bibelgesprächskreis und Messdiener wollen sich schnellstmöglich hier treffen. Ein neues Pfarrheim musste her, weil das alte zu baufällig war um es zu sanieren.