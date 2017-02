04.02.17 - 11:36

+++UPDATE+++ Keine Probleme mehr durch Unfall in Nottuln am Gewerbegebeit Beisenbusch

Ein Vorfahrtsfehler ist vermutlich die Ursache für den Unfall heute Vormittag in Nottuln am Gewerbegebiet Beisenbusch gewesen. Das untersucht die Polizei jetzt noch genauer, sie wertet unter anderem Spuren aus und befragt Zeugen. Zwei Autos waren zusammengestoßen. Ein Fahrer war in seinem zerdrückten Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr schnitt das Dach ab, um ihn zu befreien. Zwei Menschen wurden verletzt. Der Unfall sorgte heute Vormittag für leichte Probleme auf der Straße.