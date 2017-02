04.02.17 - 07:39

Weitere Hilfsaktionen für schwerkranke Philippina aus Buldern geplant

Die Spendenwelle für eine Frau aus Buldern, die auf den Philippinen nach einem Moskitostich im Koma liegt, ist riesig. Heute plant eine Dülmener Kneipe einen Teil ihres Getränkeumsatzes zu spenden. Tolle Sache: Die Kellner spenden ihr Trinkgeld. Das Geld ist für den Rücktransport der schwerkranken Bulderanerin. Ihr Reiseversicherung ist abgelaufen. Fast täglich schließen sich außerdem weitere Geschäftsinhaber an. Unter anderem haben sich zwei Jungunternehmer aus Dülmen bei der Familie gemeldet. Sie betreiben einen mobilen Fastfoodwagen für Burger. Dieser steht am Montag vor dem Hellweg Baumarkt, am Dienstag an einer Tankstelle an der Halterner Straße. An beiden Tagen wollen sie einen großen Teil des Umsatzes spenden. Familie und Freunde der Frau sind absolut überrascht von so viel Hilfe. Allein bei einer Sammelaktion auf dem Dülmener Marktplatz sind über 1.500 Euro zusammen gekommen.

Daten Spendenkonto:

Verwendungszweck "Spende für Luzvie Brüning"

Empfänger: "St. Pankratius Buldern"



VR-Bank Westmünsterland e.G.

IBAN: DE64 4286 1387 2700 9531 00

BIC: GENODEM1BOB



Sparkasse Westmünsterland

IBAN: DE79 4015 4530 0018 0010 57

BIC: WELADE3WXXX



WICHTIG:

Um eine Spendenquittung zu bekommen, schreiben Sie bitte anschließend eine eMail an anna.elskemper@gmail.com