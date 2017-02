06.02.17 - 06:35

Bulderanerin an Moskitostich auf Philippinen gestorben

Freunde, Bekannte und Angehörige der verstorbenen Bulderanerin auf den Philippinen können es heute Morgen noch immer nicht fassen. Die gebürtige Philippina hatte eine Krebserkrankung überstanden und war in ihrem Heimatland nach einem Moskitostich ins Koma gefallen. Das überlebte sie nicht. Es sah doch so erst so aus, als würde alles gut und dann hat sich doch alles zum schlimmen gewendet. Viele Menschen aus Buldern und Dülmen fühlen mit der Familie. Weil kein Geld für den Rücktransport der schwerkranken Frau da war, setzte in der vergangenen Woche eine riesige Spendenbereitschaft ein. So viele Menschen, Unternehmer und Händler stellten Aktionen auf die Beine. In dieser Woche war eigentlich noch so einiges geplant. Das Spendengeld nutzt die Familie, um die Leiche der Bulderanerin nach Hause zu holen. Viel ist nicht mehr da, Arztbesuche und Krankenhaus-Aufenthalt auf den Philippinen haben viel gekostet. Was noch übrigbleibt, will die Familie für einen guten Zweck spenden.