06.02.17 - 16:38

Erste Schritte für mehr Licht am Sportzentrum Süd in Dülmen

Jetzt im Winter wird es früh dunkel. Da fällt das funzelige Licht am Parkplatz am Sportzentrum Süd in Dülmen besonders auf. Jetzt tut sich hier aber etwas. Bis morgen Abend tauschen Arbeiter die alten Lampen gegen neue moderne LED-Leuchten aus. Danach schaut sich die Stadt die Lichtverhältnisse noch einmal genau an. Bringen die LED-Lampen schon genug Licht, ist die Sache erledigt. Gibt es immer noch dunkle Ecken, wäre eine Lösung Laternen zu versetzen. Funktioniert auch das nicht, stellt die Stadt zusäztliche Laternen auf.