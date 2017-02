06.02.17 - 12:33

Polizei erhofft sich Hinweise auf die Taubenquäler von Seppenrade

Mit einem unguten Gefühl besucht ein Taubenzüchter in Seppenrade heute seinen Taubenschlag: Hoffentlich ist nichts passiert... Der Schock steckt ihm noch zu tief in den Knochen. Die Polizei sucht Tierquäler, heute ermittelt sie weiter. Von dem Taubenzüchter und seiner Tochter möchte die Polizei wissen, ob – wie – und wann sich beide um die Tauben kümmern. Dadurch erhoffen sich die Ermittler weitere Hinweise darauf, wer sich in der Nähe des Taubenschlags regelmäßig aufhält. Am Wochenende hatten Unbekannte den versteckten Schlüssel des Taubenschuppens genommen und die Räume durchwühlt. Die Unbekannten nahmen zwei Tauben mit. Eine wurde vermutlich mit einem Messer zu Tode gequält, die andere Taube wurde vermutlich verbrannt. Die Überreste seiner Vögel fand der Züchter in der Nähe. Möglicherweise hatten sich Jugendliche, die sich in der Nähe aufhielten, den Schlüssel genommen. Die Polizei will die Tierquäler schnell schnappen und hofft zusätzlich darauf, dass Anwohner an der Erlenstraße etwas beobachtet haben.