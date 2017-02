06.02.17 - 06:30

Preußen Münster gewinnt gegen Hansa Rostock

Fußball Drittligist Preußen Münster gewinnt sein Heimspiel gegen Hansa Rostock mit 3:1. Durch den Sieg stehen die Preußen in der Tabelle nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Die Polizei ist mit den Fans zufrieden. An- und Abreise gingen relativ problemlos über die Bühne. Größere Einsätze gab es nicht. Fazit der Polizei: Das Sicherheitskonzept sei aufgegangen. Am kommenden Sonntag geht es für Münster in der Liga mit einem Auswärtsspiel bei Spitzenreiter Duisburg weiter.