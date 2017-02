06.02.17 - 12:23

Schönheitskönigin arbeitet wieder an der Gesamtschule in Havixbeck

Sie hat den Kreis Coesfeld ein Stück bekannter gemacht: Unsere Miss Germany kehrt wieder zurück als Lehrerin an die Gesamtschule in Havixbeck. Sie unterrichtet hier wieder katholische Religion und Hauswirtschaft. Lena Bröder wurde vor rund elf Monaten zur schönsten Frau Deutschlands gekürt und ließ sich danach als Lehrerin beurlauben. Sie ist übrigens die einzige Lehrerin unter den Gewinnerinnen bislang bei dem Schönheitswettbewerb gewesen. Am Samstag in einer Woche gibt sie ihr Amt an eine Nachfolgerin ab.