06.02.17 - 06:31

Schulbusse in Ascheberg fahren ab heute nach Bedarf

Die neue Schulwoche beginnt. Schulbusse bringen heute Morgen hunderte Schüler zur Schule. In Ascheberg ändert sich heute etwas: Die Schulbusse in der Gemeinde fahren ab heute nach Bedarf. Morgens klappern die Schulbusse wie bisher alle Haltestellen ab. Zum Schulschluss sieht das künftig anders aus. Beim Einsteigen registrieren sich Schüler mit einem Chip und ein Computer errechnet die kürzeste Route. So spart sich der Bus Schlenker zu Haltestellen, an denen sowieso niemand aussteigt. Vorbild für Ascheberg ist das Olfener Modell. Hier fahren Schulbusse schon seit Jahren nach Bedarf.