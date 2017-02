06.02.17 - 06:32

Schwerer Unfall auf A 1 am Wochenende beschäftigt Polizei

Heute ermittelt die Polizei weiter nach einem schweren Unfall am Wochenende auf der Autobahn 1 bei Ascheberg. Unter anderem wertet sie Spuren aus und befragt Zeugen. Acht Menschen wurden dabei verletzt. Eine Autofahrerin wollte überholen, ein schnelleres Auto erfasste sie. Sie überschlug sich und blieb auf dem Rasenstreifen auf dem Dach liegen. Ein weiteres Auto fuhr in den Unfall. Die Autobahn glich einem Trümmerfeld. Die Ascheberger Feuerwehr rückte aus. Die Autobahn blieb bei Ascheberg am frühen Sonntag Morgen für gut zweieinhalb Stunden gesperrt.