06.02.17 - 12:20

Zeitplan für neuen Parkplatz in Lüdinghausen

Um Besuchern der Ortskerne eine lange Suche nach einer freien Parkplatz-Lücke zu ersparen, sortieren Städte und Gemeinden ihre Parkplatz-Landschaft neu. In Lüdinghausen entsteht ein neuer Parkplatz gegenüber der Ostwallschule. Heute hat die Stadt den Zeitplan vorgestellt. Im März sollen die Arbeiter anrücken. Sie bereiten das Nachbargrundstück neben dem Edeka-Parkplatz auf. Da sind jetzt noch alte Gärten. Der Parkplatz entsteht erst mal übergangsweise. Deshalb asphaltieren Arbeiter auch nur die Zufahrt und stampfen den Boden fest. Das dauert gut zwei Monate. Über 50 Autos haben dann hier Platz. Im späten Frühjahr soll der Gesundheitscampus einzugsfertig sein. Weil die Menschen hier auch parken wollen, denkt die Stadt über ein Parkhaus nach. Darüber beraten noch die Ausschüsse. Und in dem Zuge berät die Politik generell über das Parkplatz-Konzept. Dazu gehört auch das kostenlose Parken am Samstagen.