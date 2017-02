06.02.17 - 17:09

Zu viele Lebensmittel landen im Müll

Jeder von uns wirft im Schnitt pro Jahr 82 Kilogramm Lebensmittel weg. Diese Zahl hat heute die Initiative "Zu gut für die Tonne" veröffentlicht. Lebensmitteltechnologin Christina Strotmann von der Fachhochschule Münster sieht einen Grund für den Wegwerfwahn im Überfluss. Volle Regale und günstige Preise in den Supermärkten sind bei uns normal und das führe dazu, dass vielen Menschen der Wert von Lebensmitteln nicht mehr bewusst ist. Wir sollten uns zum Beispiel vor Augen führen, wieviel Arbeit in einem Brot steckt. Der Landwirt erntet das Getreide, die Mühle mahlt es zu Mehl und der Bäcker verarbeitet es zu Brot. Mit diesem Wissen im Hinterkopf würde etwas angetrocknetes Brot vielleicht nicht so schnell im Abfall landen. Geplant einzukaufen und Reste zu verwerten, lässt sich lernen, sagt der Kreisverband der Landfrauen. Er fordert ein Unterrichtsfach "Alltagskompetenzen" an Schulen. Darin könnten Schüler etwas über Ernährung, aber auch das Haushalten mit Geld lernen.