07.02.17 - 06:30

Elterninitiativen beraten über Inklusion an Schulen

Heute Morgen sitzen Kinder mit und ohne Behinderung wieder gemeinsam in ihren Klassen und lernen. Das ist schon seit zweieinhalb Jahren ganz normal. Mit der sogenannten Inklusion sollen Vorurteile abgebaut und das Zusammenleben gestärkt werden. Wie genau das klappt, besprechen heute mehrere Elterninitiativen in Düsseldorf. Der Kreis Coesfeld legte Förderschulen als Folge des gemeinsame Lernens zusammen. Heute boomen die Forderschulen wie nie. Eltern aus Nachbarkreisen melden ihre Kinder hier an. Für den Erhalt der Förderschulen hatte sich damals Radio Kiepenkerl-Hörerin Maria Rademacher aus Lüdinghausen stark gemacht. Sie hat selbst eine Tochter mit Förderbedarf und findet, dass beim Thema Inklusion viele Fehler gemacht worden seien. Viele Lehrer hätten weder die Zeit noch die Ahnung mit Förderschülern umzugehen. Deshalb fühlten sich viele Eltern von Kindern mit Förderbedarf an Förderschulen besser aufgehoben. Denn an diesen Schulen könnten sie Lehrer fast immer erreichen, wenn es Probleme gibt. An Regelschulen laufe vieles über Mail und es dauere länger, bis Eltern Rückmeldungen von Lehrern bekommen. Die Förderschulen in Dülmen, Lüdinghausen und Coesfeld zählen mittlerweile weit mehr Schüler, als das Landesschulgesetz als Mindestgrenze vorgibt.