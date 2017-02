07.02.17 - 12:42

Gemeinde Nordkirchen zieht Zwischenbilanz der Venneker-Baustelle

Sie beobachten in Nordkirchen auf dem Weg Richtung Lüdinghausen den Fortschritt der Baustelle für das neue Bürohaus des großen Viehhändlers Venneker. Die Gemeinde hat heute eine Baustellen-Zwischenbilanz gezogen. Das neue Haus ist schon gut zu erkennen. Das Erdgeschoss ist im Rohbau jetzt fertig – Arbeiter machen sich in den kommenden Wochen an das erste Obergeschoss. Im Spätherbst bereiten sich die Mitarbeiter in Südkirchen dann auf den Umzug nach Nordkirchen vor. Das Bauprojekt hatte für Wirbel in Nordkirchen gesorgt, Anwohner befürchteten Lärm und Gestank durch Viehtransporte. Es bleibt aber zunächst bei einem Büroogebäude.