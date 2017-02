07.02.17 - 15:00

Ideen für Ludgerischulhof in Coesfeld gefragt

Kinder und Jugendliche sollen das neue Gesicht des Ludgerischulhofs in Coesfeld mitgestalten. Seit heute steht der Termin für einen ersten Workshop fest. Am kommenden Sonntag (12.2.) arbeiten Jugendarbeiter zusammen mit Kindern und Jugendlichen an Ideen. Die Stadt schaut später, was sich davon umsetzen lässt. Treffpunkt ist am Sonntag um 14 Uhr auf dem Schulhof und in der Aula der Ludgerischule. Nicht nur die Grundschüler sollen künftig auf dem Schulhof spielen, nachmittags soll er auch als Sport- und Spielfläche für das Viertel dienen.