07.02.17 - 06:23

"Lohwall" und "Plusch" in Dülmen werden vorübergehend zu Einbahnstraßen

Auf dem Weg zur Arbeit dürfen Sie in Dülmen in der Innenstadt noch über den Lohwall an der Baustelle zum künftigen Stadtquartier vorbeifahren. Nach dem Berufsverkehr stellt die Stadt Einbahnstraßenschilder auf. Sie können die Straße nur noch von der Borkener Straße in Richtung Coesfelder Straße befahren. Auch die Straße "Plusch" ist dann eine Einbahnstraße: Sie fahren von der Coesfelder Straße in Richtung Borkener Straße. Das bleibt bis voraussichtlich Ende Oktober so. Auf dem ehemaligen Overbergplatz entsteht in den kommenden Monaten eine neue Einkaufsstraße. Sie soll Dülmen beleben.