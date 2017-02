07.02.17 - 14:56

Lüdinghauser Kleingärtner hoffen nach Brand auf Spenden

Die Folgen eines Brandes beim Kleingärtnerverein in Lüdinghausen sind verheerend. Der Verein kann sie alleine nicht bewältigen. In einem Gespräch hat die Stadt heute Ansprechpartner vermittelt, für Hilfen darüber hinaus müsste aber erst einmal ein Konzept stehen. Der Brand hatte vor drei Wochen das Vereinsheim in der Kleingartenanlage "Auf der Geest" zerstört. Schon der Abriss der verkohlten Reste kostet Unsummen. Bis zum Start der Kleingartensaison im März muss außerdem ein Ersatz für die abgebrannten Toiletten her. Im nächsten Schritt geht es dann um den Neubau eines Vereinsheims. Um das alles zu stemmen, sind die Kleingärtner auf Spenden angewiesen.



Spendenkonto:

Kleingärtnerverein Lüdinghausen e.V.

Sparkasse Westmünsterland

Konto 38516555