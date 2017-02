07.02.17 - 12:37

Nächste Schritte für Dorfzentren in Merfeld, Darup und Vinnum

Um kleinere Orte fit in die Zukunft zu führen, entstehen beispielhaft drei Dorfzentren in Vinnum, Darup und Merfeld. Jetzt steht das weitere Verfahren fest. In den kommenden Wochen will das Projekt-Team mit Vereinen sprechen. So will das Team erfahren, was das jeweilige Dorf braucht. Das beschäftigt die Menschen in den kleineren Orten ganz besonders: Wie ist es möglich, ohne eigenes Auto in den nächstgrößeren Ort oder in Innenstädte zu kommen. Ende Februar berät das Projekt-Team für die Dorfzentren darüber mit Verkehrsexperten. Es geht dabei vor allem um schnelle Lösungen. Also möglicherweise eine Nachbarschafts-Mitfahrzentrale auf die Beine zu stellen. In Darup soll das erste Dorfzentrum im Hof Schoppmann einziehen. Vorgesehen ist dafür ein Stallgebäude. Größere Umbauarbeiten stehen hier noch an. In ein Dorfzentrum könnten sich ein Lebensmittel-Händler, ein Arzt oder ein Friseur zu festen Zeiten niederlassen.