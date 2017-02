07.02.17 - 06:28

Vorstand hofft nach Brand in Kleingartenanlage auf Entgegenkommen der Stadt Lüdinghausen

Die Überreste des Vereinsheims in der Kleingartenanlage „Auf der Geest“ in Lüdinghausen erinnern an den verheerenden Brand vor gut drei Wochen. Vereinsmitglieder machen am liebsten einen großen Bogen drum. Der Treffpunkt des Vereins ist weg. Geld für einen Neubau ist nicht da. Heute Vormittag macht sich Carmen Budek vom Vorstand auf den Weg zum Bittgang ins Rathaus. Sie hofft, dass die Stadt ihr mit Kleinigkeiten entgegenkommt. Zum Beispiel könnte sie einen Toilettenwagen stellen oder die Pacht der Kleingartenbesitzer für ein Jahr erlassen, hofft der Vorstand.

Die Polizei ist noch dabei die genaue Ursache abschließend zu klären. Was schon klar ist: Es handelt sich um Brandstiftung. Vorsätzlich oder fahrlässig, ist noch zu prüfen.