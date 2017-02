08.02.17 - 19:26

AfD-Empfang in Münster: Einsatzkonzept der Polizei steht

Die Alternative für Deutschland empfängt in Münster übermorgen ihre Bundesvorsitzende Frauke Petry. Rund um den Neujahrsempfang im Rathaus sind Proteste angekündigt. Heute hat die Polizei ihr Einsatzkonzept vorgestellt. Die AfD feiert ihren Neujahrsempfang im Rathausfestsaal, also nur wenige Meter entfernt vom historischen Rathaus mit dem berühmten Friedenssaal. Damit das Geäude unbeschadet bleibt, sperrt es die Polizei am Freitagnachmittag großzügig ab. Weite Teile des Prinzipalmarktes sind dann gesperrt. Die Polizei rechnet mit mindestens 5 000 Menschen, die gegen die AfD-Veranstaltung demonstrieren. Auf der Facebook-Plattform der Organisatoren haben sich auch Menschen aus dem Kreis Coesfeld angemeldet. Polizisten der Landesbereitschaft unterstützen die Kollegen in Münster. Außerdem rücken Polizisten mit zusätzlichen Diensthunden aus dem Umkreis an. Händler am Prinzipalmarkt wollen sich am Protest beteiligen. Sie kündigten an das Licht auszuschalten und Europafahnen an den Giebelhäusern aufzuhängen.