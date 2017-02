08.02.17 - 06:15

Autofahrer von Ampel im Gewerbegebiet Beisenbusch in Nottuln genervt

Sie hoffen heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit und zur Schule auf eine grüne Welle. Das klappt manchmal, in Nottuln allerdings seltener. Autofahrer an der Ampel auf der Bundesstraße zum Gewerbegebiet Beisenbusch sehen regelmäßig rot. Und zwar sehr lange rot. Es dauert gefühlt ewig. Radio Kiepenkerl-Hörer sagen: Hier muss endlich mal etwas passieren. Wir haben nachgefragt, was mit der Ampel los ist. Nebenan ist die Autobahn 43. Von hier kommen jede Menge Autos. Die Ampel muss sie möglichst schnell durchlassen. Der Verkehr darf sich nicht auf die Autobahn zurückstauen. Das wäre zu gefährlich. Abbieger müssen darum warten. Teilweise hat der Gegenverkehr über drei Minuten grün. Solange müssen die Abbieger warten. Geplant ist aber unter anderem eine neue Messanlage in der Fahrbahn. Sie misst, wie viel Verkehr unterwegs ist. Ab Mitte Februar könnte das die Wartezeit beim Abbiegen deutlich verkürzen.