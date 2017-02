08.02.17 - 12:49

Bau für abschließbaren Fahrradkäfig am Bahnhof in Ascheberg startet am Montag

Sie wollen in Ascheberg Ihr Fahrrad am Bahnhof sicher abstellen. Möglich macht das ein abschließbarer Fahrradkäfig. Jetzt steht der Zeitplan für die Arbeiten. Am Montag geht es los, es ist dann etwas umständlich für Fahrradfahrer. Den Platz an der Radstation am Bahnhof brauchen die Arbeiter. Fahrradfahrer müssen deshalb ausweichen. Damit sie morgens und nachmittags in der Dämmerung keine weiten Wege zurücklegen müssen, sperrt die Gemeinde vier Parkplätze für Autos. Hinweisschilder zeigen sie an. Das ist dann der Übergangsplatz für die Fahrradfahrer. Am Montag geht es also los, am Montag darauf sollen Radler ihre neue Anlage schon nutzen können. Und jetzt kommt das große ABER: Das alles klappt nur, wenn die Temperaturen mitspielen und es keinen Dauerfrost gibt. Dann verschiebt sich der ganze Plan noch einmal. Worauf sich Fahrradfahrer am Ascheberger Bahnhof auf jeden Fall freuen dürfen: Wegen der großen Nachfrage stockt die Gemeinde die Plätze in dem Käfig auf 100 auf.