08.02.17 - 15:30

Keuchhusten auf dem Vormarsch im Kreis Coesfeld

Im vergangenen Jahr hat das Kreisgesundheitsamt schon mehr Fälle als im Vorjahr registriert und auch in diesem Jahr sind schon die ersten Keuchhusten-Fälle gemeldet. Ärztin Celine Klostermann vom Kreis erinnert Eltern bei Einschuluntersuchungen immer wieder an den Impfschutz. Bekommen die Kreisärzte Fälle gemeldet, schauen sie, mit wem der Patient Kontakt hatte. Keuchhusten-Patienten dürfen sich nicht in Kindergärten, Schulen oder ähnlichen Gruppen aufhalten. Die Ansteckungsgefahr ist zu groß. Der Sprecher der Kinderärzte im Kreis, Dieter Göhler aus Havixbeck, beobachtet vor allem bei älteren Kindern oder Jugendlichen Impflücken. Ein Problem sei, dass sich der Impfschutz im Laufe der Jahre abschwächt. Wichtig sei es die Impfung regelmäßig aufzufrischen. Das geschieht in der Regel zusammen mit der Tetanus-Impfung. Besonders gefährlich ist Keuchhusten für Säuglinge. Bei ihnen kann es zu Atemstillständen kommen. Eltern sollten deshalb nicht nur ihre Kinder impfen lassen, sondern auch selbst darauf achten geschützt zu sein.