08.02.17 - 15:00

Neuer Wiesmann-Sportwagen soll Neuanfang zum Erfolg führen

Die Dülmener Sportwagenschmiede Wiesmann arbeitet weiter an ihrem Neustart. Der neue Geschäftsführer Mario Spitzner hat jetzt gesagt, wie er die internationalen Märkte erobern will. Eine neue Version des Luxus-Sportwagens ist in Arbeit. Seit November arbeitet ein Team daran die Technik weiterzuentwickeln. Außerdem sollen neue Materialien einfließen und auch beim Design soll sich etwas tun. Grundcharakter und Wiedererkennungsmerkmale sollen aber erhalten bleiben. Wann der neue Edelsportwagen rauskommt, ist offen.