08.02.17 - 12:47

Neues Hundetüten-Ausgabe-System in Nottuln funktioniert nach einem Monat

Hundebesitzer in Nottuln decken sich seit einem guten Monat im Rathaus und an Ausgabestellen in den Ortsteilen mit Hundehaufen-Tüten ein. Und das klappt! Die Gemeinde zieht heute eine erste Bilanz ihres neuen Systems. Beschwerden über Hundehaufen auf Gehwegen, Rasenflächen oder sonstwo hat es bislang noch nicht wieder gegeben. Die Gemeinde hofft, dass das auch so bleibt. Sie hatte sich für das neue System entschieden, weil die Hundetüten-Boxen an den Wegsrändern kaum gefüllt auch schon wieder leer waren. Jetzt schaut die Gemeinde noch ein bisschen länger, wie es klappt und dann baut sie die Boxen nach und nach ab.