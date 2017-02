08.02.17 - 06:12

Schulpsychologen sprechen über Leistungsdruck

Kinder und Jugendliche im Kreis stehen jetzt so langsam auf, um sich für den neuen Schultag fertig zu machen. Der Leistungsdruck in der Schule hat zugenommen, beobachten Schulpsychologen. Experten aus ganz Deutschland sprechen heute bei einem großen Treffen in Stuttgart über die Folgen. Sie bekommen immer wieder mit Kindern zu tun, die sich selbst verletzen. Das beobachtet Dirk Zeuner, Schulpsychologe des Kreises häufig. Die Ursache kann Schulstress sein, dass sie den familiären Erwartungen standhalten wollen. Dieser Druck wird dann manchmal zu groß. Aufmerksam sollten Eltern werden, wenn ihre Kinder anfangen auch bei heißen Temperaturen im Sommer lange Kleidung zu tragen und sich zurückzuziehen. Hilfe bieten unter anderem Familienberater der Caritas.