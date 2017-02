08.02.17 - 06:10

Umfrage der DJK Coesfeld

Die Nachwuchssuche ist für Vereine und Verbände im Kreis eine Sache, an der sie einfach nicht dran vorbeikommen. In Coesfeld steht der Sportverein DJK richtig gut da, aber darauf ausruhen, ist nicht drin. Studenten des Oswald-von-Nell-Breuning Berufskollegs haben am Abend die Ergebnisse einer Umfrage aus dem vergangenen Sommer vorgestellt. Alte Sportgeräte, Kästen, Matten und Barren – teilweise aus den 1980er Jahren - riechen muffig und locken gewiss keine neuen Mitglieder an. Mal was neues ausprobieren, wie im Sommer Sportkurse im Grünen, dagegen schon. Alle Ergebnisse schaut sich die DJK jetzt im Einzelnen an, dann geht es ans Verwirklichen einzelner Punkte.