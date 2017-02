08.02.17 - 12:46

Unfall auf schneeglatter Straße in Havixbeck

Ein Fahranfänger aus Havixbeck hat großes Glück gehabt - der Schreck steckt ihm noch immer in den Knochen. Er war in der Nacht in der Havixbecker Bauerschaft Schonebeck auf schneeglatter Straße aus einer Kurve gerutscht. Er überschlug sich mit seinem Auto und landete im Straßengraben. Er kam leicht verletzt davon. Die Polizei ermittelt jetzt abschließend und warnt: Fahren Sie vorsichtig! Straßen können stellenweise noch immer glatt sein