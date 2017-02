09.02.17 - 18:58

Bäume der Bernhard-von-Galen Straße in Coesfeld gefällt

Puh, daran müssen sich viele Coesfelder erst einmal gewöhnen. Arbeiter haben heute die letzten Bäume zwischen dem Schlosspark und der Bernhard-von-Galen Straße gefällt. Die Straße wirkt jetzt auf viele kahl und irgendwie nackt. Darüber diskutieren viele Coesfelder im Internet. Die Stadt sagt, die Bäume stehen hier schon seit mehreren Jahrzehnten und seien inzwischen so groß, dass ihre Wurzeln drohen die Verkehrswege zu beschädigen. Die Arbeiten mussten jetzt sein, bevor der Frühling startet und damit auch Vögel sich möglicherweise hier Nistplätze suchen. Es sollen neue Bäume her. Das wird aber noch dauern. Denn Arbeiter sollen die komplette Bernhard-von-Galen Straße überarbeiten. Unter anderem reißen sie den Fahrbahnbelag raus, verlegen die Straße ein Stück und pflastern sie anschließend neu. Die Kneipen und Cafes an der Straße bekommen mehr Platz für Tische und Stühle im Außenbereich. Bislang kreuzt der Fußweg den Laufweg der Gäste und Kellner zu den Tischen. Und die Mauer zwischen Park und Gehweg kommt weg. Im Zuge dieser Arbeiten kommen die neuen Bäume. Die Arbeiten für all das starten im Sommer. Das Ergebnis soll die Coesfelder Innenstadt attraktiver machen.