09.02.17 - 06:24

Coesfelder wollen Ententeich im Stadtpark behalten

Coesfelder wollen den Ententeich im Stadtpark erhalten. Der Hauptausschuss beschäftigt sich heute mit einem Bürgerantrag. Er fordert die Stadt auf umzuplanen. Der Honigbach soll künftig in einem neuen Bett fließen. Im bisherigen Entwurf fällt dafür der Ententeich weg. Dabei sei der Teich ein Anziehungspunkt in dem Park, finden einige Coesfelder. Eine Lösung könnte sein den Ententeich an einen neuen Standort zu verlegen. Der Ausschuss heute reicht den Bürgerantrag wahrscheinlich nur an den Planungsausschusschuss Ende März weiter.