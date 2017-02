09.02.17 - 17:29

Hoffen, gehört worden zu sein - Teilnehmer von Düsseldorfer-Demo zurück

Ermutigt und guter Hoffnung sind heute hunderte Menschen aus dem Kreis Coesfeld von einer großen Demonstration in Düsseldorf wieder nach hause gekommen. Unter anderem Lehrer, Pflegekräfte, Finanzbeamte und Polizisten hatten dort an einer Kundgebung vor dem Landtag teilgenommen. Die Gewerkschaft der Polizei zeigt sich zum Beispiel sehr zufrieden mit der Veranstaltung vor dem Landtag. Viele Mitarbeiter und Politiker des Landtags hätten die Kundgebung verfolgt. Die Teilnehmer hoffen darauf, dass die öffentlichen Arbeitergeber in der nächsten Tarifverhaltungsrunde mit sich reden lassen. Unter anderem fordern die Gewerkschaften sechs Prozent mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für den Nachwuchs.