09.02.17 - 06:26

Hygieneampel soll zeigen, wie sauber Lebensmittelbetriebe arbeiten

Das Landesgesetz zur Hygieneampel steht kurz davor, von der Politik verabschiedet zu werden. Lange haben Verbände und Politiker miteinander gestritten. Die Politik spricht heute darüber, wie sie sich die Kosten für die Hygieneampel aufteilt. In grün, gelb, rot soll die Ampel schon am Eingang zu Lebensmittelgeschäften und Restaurants zeigen, wie sauber es hier zugeht.

Wir Kunden bekommen Informationen darüber, wie es hinter den Kulissen aussieht und das schon, bevor wir überhaupt den Laden betreten.

Dönerbuden, Restaurants, Metzger und Bäcker haben keine Chance mehr zu schludern. Wer unsauber arbeitet wird Kunden zurecht einbüßen, wer sauber arbeitet wird durch mehr Kunden belohnt.

Aber: Schmutzige Arbeitsflächen, aber auch bauliche Probleme oder Dokumentationslücken in den Büchern, die Hygieneampel macht aus allen Infos einen Matsch. So sind wir Kunden auch nicht schlauer. Die Hygieneampel macht die Lebensmittelkontrollen umfangreicher und teurer. Geschäfte legen das zwangsläufig auf die Preise um. Wir Kunden müssen wieder mal mehr bezahlen.

Heute berät der Landesumweltausschuss über die Hygieneampel. Voraussichtlich in einer Woche entscheidet der Landtag, ob sie tatsächlich kommt.